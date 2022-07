Sturgeon adelanta al reemplazo de Johnson que la democracia escocesa "no será prisionera" de Londres

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha advertido este jueves a quien reemplace al todavía primer ministro británico, Boris Johnson, de que la democracia escocesa "no será prisionera" de Londres y le ha conminado a sentarse a negociar cuanto antes la posibilidad del nuevo referéndum, que aspiran celebrar en octubre de 2023.

Sturgeon ha señalado que tal y como sucedió en la consulta de 2014 cuando se sentaron a dialogar con el que fuera primer ministro, David Cameron, ella también estará abierta a negociar, recordando que en aquella ocasión tanto Londres como Edimburgo no obtuvieron todo lo que pretendieron.

"En principio, sí, (...) estaré abierta a una negociación, y en cualquier negociación debes estar preparada para comprometerte. En lo que no me comprometeré es en que las personas en Escocia no tengan la oportunidad de emitir sus votos y dar a conocer sus puntos de vista sobre la independencia", ha dicho.

Las declaraciones de Sturgeon han tenido lugar durante la presentación del segundo documento de un serie que tiene previsto presentar para defender por qué Escocia debería abandonar Reino Unido, siempre, ha vuelto a insistir, a través de un acuerdo con el Gobierno de Londres y si no, recurriendo al Tribunal Supremo.

"Si el nuevo primer ministro está abierto a eso, estaré abierta a sentarme y con espíritu de compromiso buscar llegar a un acuerdo". Aunque, ha matizado, que no permitirá "que la democracia escocesa sea prisionera de un primer ministro del Reino Unido. Esa es una cuestión de principios".

No obstante, tal y como advirtió a Jonhnson, a quien describió como un "primer ministro sin respaldo democrático" en el pueblo escocés, el siguiente inquilino del número 10 Downing Street no puede hacer "prisionera" a Escocia de Londres.

Cuando Sturgeon anunció a finales de junio su intención de celebrar otra nueva consulta para el 19 de octubre de 2023, Jonhson descartó tal posibilidad recordando el resultado de 2014, en el que el 'no' ganó con el 55 por ciento de los votos.

Sin embargo, la situación, sostiene la líder del Partido Nacional Escocés (SNP) es muy distinta ahora, con Reino Unido fuera de la Unión Europea, el recorte en los servicios públicos y aún coleando la gestión de la pandemia, así como los escándalos de Jonhson, cuyo sustituto se espera para el 5 de septiembre.

En esas, Sturgeon cree que el reemplazo de Johnson supondrá todavía más un giro del Gobierno británico hacia la derecha y ha destacado la escasa democracia que supone estar eligiendo "otro primer ministro por el que Escocia no ha votado".

"Eso significa un cambio aún más alejado de la corriente principal de la opinión y los valores escoceses", ha lamentado Sturgeon, para quien esto además expone "el creciente déficit democrático que sufre Escocia como parte de la unión".

"Solo la independencia puede fortalecer e integrar la democracia en Escocia, y así proporcionar una base segura desde la cual superar los desafíos y desarrollar nuestro potencial", ha defendido.

"Ni una vez en toda mi vida los conservadores ganaron una mayoría. Sin embargo, durante dos tercios de mi vida, Escocia ha tenido primeros ministros y políticas conservadoras. Eso no es democracia", ha insistido Sturgeon, quien ha acusado a los laboristas "de hacer equipo con 'tories' para frustrar la voluntad" de Escocia.

Tras el previsible no de Johnson, Sturgeon se dirigió al Tribunal Supremo para conocer si el Gobierno tendría con la autoridad legal de celebrar una consulta de independencia sin el visto bueno de Londres, que ya pidió a los jueces que desestimaran el caso.

En caso de que el Supremo falle a favor del Gobierno escocés, Sturgeon tiene la intención de presentar y aprobar rápidamente un proyecto de ley de referéndum en el Parlamento de Holyrood, donde tiene mayoría con el apoyo del Partido Verde. En caso de perder, ha adelantado que utilizaría los resultados de las próximas elecciones como medida de presión para intentar lograr los anhelos de independencia.