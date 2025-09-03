Suben al 30% los españoles que creen que la UE debe priorizar la defensa para reforzar su posición

Archivo - Banderas de la UE en un acto de campaña en Alemania - Daniel Schäfer/dpa - Archivo

BRUSELAS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un 30% de españoles cree que la Unión Europea debería priorizar la defensa y la seguridad para reforzar su papel en el mundo, según datos del Eurobarómetro publicado este miércoles, lo que supone 10 puntos porcentuales más respecto a la encuesta previa realizada a principios de 2025.

Mientras que la defensa se perfila, además, como la principal preferencia entre los europeos (37%), la educación y la investigación se mantienen como las principales prioridades de los españoles encuestados (42%), que suben dos puntos, seguidas de la competitividad, la economía y la industria, que suben tres puntos hasta el 33%.

Por contra, los descensos más acusados los registran la seguridad alimentaria y la agricultura, que baja 5 puntos porcentuales hasta el 21% y la demografía, la migración y el envejecimiento de la población, que cae 5 puntos hasta el 15%.

De cara al futuro, un 94% de españoles cree que los Estados miembro de la UE deben estar más unidos para afrontar los retos mundiales actuales y un 82% coincide en que el bloque necesita más medios para poder encararlos.

Al respecto, más de la mitad de los encuestados (52%) cree que cada vez serán más los proyectos que cuenten con financiación europea, por oposición a los financiados por un Estado miembro en solitario, mientras que un 82% respalda que la UE condicione la concesión de fondos a los gobiernos de los Veintisiete en base al cumplimiento del Estado de derecho y de los principios democráticos.

En cuanto a la imagen general de la UE, un 47% de españoles la considera positiva, con un apoyo mayoritario entre la franja de edad de 25 a 39 años (52%) y más respaldo femenino (48%) que masculino (44%).

En lo que respecta a la imagen del Parlamento Europeo, un 36% de españoles la considera positiva, aunque hasta un 77% desea que la Eurocámara adquiera un papel más importante en la toma de decisiones del bloque.

Además, un 72% de los encuestados reconoce que las acciones de la UE tienen un impacto en su vida cotidiana que un 41% considera positivo frente a otro casi 20% que lo ve de forma negativa, aunque el nivel general de satisfacción se sitúa en el 36%.

En cualquier caso, un 76% admite que España se ha beneficiado de su pertenencia a la UE ya que contribuye al crecimiento económico del país (37%), contribuye a mantener la paz y reforzar la seguridad (29%) y mejora la cooperación con el resto de Estados miembro (26%).