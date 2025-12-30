Sudán amplía otros tres meses más la apertura del paso fronterizo de Adre para la entrega de ayuda

Archivo - Refugiados sudaneses en el cruce fronterizo de Adre, cercano a Chad - Europa Press/Contacto/Wang Guansen - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Sudán ha ampliado otros tres meses más la apertura del paso fronterizo de Adre, principal ruta hacia Sudán desde Chad, para la entrega de ayuda humanitaria a la población en el marco del conflicto desatado en abril de 2023 en el país africano.

El paso permanecerá abierto hasta el próximo 31 de marzo. La medida de las autoridades sudanesas ha sido aplaudida por el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, quien ha asegurado que el acceso "continuo" a este cruce es "esencial para salvar vidas".

"Un salvavidas para millones de personas en Darfur se extiende por otros tres meses. Gracias a las autoridades sudanesas y chadianas por mantener abierto el paso fronterizo de Adre", ha señalado Fletcher en un mensaje publicado en redes sociales.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este mismo martes de que más de la mitad de los niños menores de cinco años sometidos recientemente a una encuesta nutricional en Um Baru, en la región sudanesa de Darfur Norte, sufren desnutrición aguda, una cifra que supone más de tres veces del umbral de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que supone una de las tasas más altas registradas en este tipo de estudios.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.