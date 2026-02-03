Sudán anuncia la ruptura del cerco de dos años de las paramilitares RSF a la capital de Kordofán Sur, Kadugli

Archivo - Imagen de archivo del jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha roto este martes el cerco tendido hace cerca de dos años por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra la capital del estado de Kordofán Sur, Kadugli, tras obtener durante los últimos días avances en la zona, según han anunciado las Fuerzas Armadas sudanesas.

"Con ayuda y guía de Dios, las Fuerzas Armadas sudanesas y sus fuerzas de apoyo han tenido éxito a la hora de abrir la carretera entre Kadugli y Dilling después de una batalla heroica marcada por la inamovible determinación y el indomable poderío de nuestras fuerzas", han señalado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así, han recalcado que "esto rompe las ilusiones de la milicia y sus aliados y destruye su apuesta por el cerco y la muerte por hambre", antes de subrayar que "los restos de la milicia y sus mercenarios fueron derrotados por golpes aplastantes que les causaron duras pérdidas, tanto en vidas como en equipamiento".

"Los que quedaban huyeron ante el avance de nuestras fuerzas mientras abrían la carretera y rompían el cerco", han dicho las Fuerzas Armadas, que han recalcado que "están en camino a cumplir su promesa de que la milicia terrorista de las RSF no disfrute de lo que ha usurpado ni halle paz en una tierra que ha mancillado con sus crímenes".

En este sentido, han reiterado su "compromiso" de que "la batalla continuará hasta que la tierra sea liberada de la suciedad de estos criminales". "Rezamos por el paraíso y la eternidad para los mártires y deseamos una pronta recuperación a los heridos", han zanjado, sin dar un balance de bajas en los combates, sobre los que las RSF no se han pronunciado por ahora.

Kadugli, donde Naciones Unidas confirmó que había una hambruna en 2025, ha estado cercada por las RSF y Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu) --un grupo rebelde liderado por Abdelaziz al Hilu y activo principalmente en Kordofán Norte y Kordofán Sur--, durante gran parte de la guerra desatada en abril de 2023.

Las RSF y el SPLM/N-Al Hilu habían mantenido además bajo cerco la cercana localidad de Dilling, donde también se confirmaron condiciones de hambruna, si bien el Ejército logró a finales de enero recuperar el control de la localidad en el marco de su avance hacia Kadugli, en medio del recrudecimiento de los combates en este estado, situado en el sur de Sudán.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.