Sudán anuncia la toma de otras cuatro zonas de Nilo Azul, en la frontera con Etiopía, tras combates con las RSF

Archivo - Imagen de archivo del jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha anunciado este miércoles la toma de otras cuatro zonas en el estado de Nilo Azul (sureste), situada cerca de la frontera con Etiopía, en el marco de sus operaciones contra las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el grupo rebelde Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu) al hilo de la guerra desatada en abril de 2023.

La 4ª División de Infantería ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que estas "operaciones de limpieza" han permitido a las tropas tomar las áreas de Abdaqla, Adi Washmbo, Um Shanqar y Kanshankoro, antes de destacar que "son parte de los esfuerzos militares para mejorar la seguridad y la estabilidad" y "perseguir a elementos hostiles".

"Las operaciones permitieron tomar las zonas objetivo, y las fuerzas continuaron persiguiendo al enemigo hasta la frontera internacional", ha señalado, en referencia a la frontera con Etiopía, al tiempo que ha recalcado que los militares han causado además "grandes pérdidas" a las RSF tras "repeler un ataque" en la zona de Al Baraka.

El comunicado ha sido publicado dos días después de que el Ejército anunciara la toma de Al Baraka, en los alrededores de Kurkuk, tras una "operación militar decisiva" destinada a "limpiar cada centímetro de territorio profanado por la rebelión" y "reforzar la estabilidad en la frontera oriental en Nilo Azul".

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.