Suecia retira una propuesta para reducir la edad de responsabilidad penal a los 13 años por delitos graves

Archivo - El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suecia, liderado por el primer ministro conservador Ulf Kristersson, ha retirado un polémico proyecto de ley que planteaba reducir la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 13 años para delitos graves tras admitir que no contaba con los votos suficientes para prosperar en el Parlamento.

"Existe un gran riesgo de que caiga en la Cámara", ha admitido el ministro de Justicia, Gunnar Strommer, durante una rueda de prensa con respecto al proyecto de ley, que ha causado fricciones dentro de la coalición liderada por el Partido Moderado junto con los liberales, los Demócratas de Suecia y los demócratas cristianos.

Si bien Strommer no ha señalado a ninguna formación de la coalición como responsable del fracaso, varios diputados liberales habían expresado sus dudas acerca de la medida, presentada como un intento de solucionar el uso de delincuentes juveniles por parte del crimen organizado.

El Consejo de Legislación --órgano encargado de supervisar la calidad jurídica y constitucional de los proyectos-- rechazó con anterioridad la medida al plantear sus dudas con su compatibilidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y aludiendo a que existía el peligro de que los grupos criminales pudieran utilizar a menores aún más pequeños para cometer sus crímenes.

El proyecto de ley contemplaba, en concreto, reducir gradualmente en un periodo de cinco años la edad de responsabilidad penal hasta los 13 años, con penas mínimas de cuatro años a estos menores por delitos graves como asesinato, intento de asesinato, atentados con bomba y violación agravada.

El Ejecutivo, que no se ha dado por vencido, prepara ya otra medida similar para bajar la edad de responsabilidad penal hasta los 14 años. El objetivo es que el Parlamento pueda examinar la nueva propuesta durante el verano, según ha recogido la cadena pública SVT.

Teresa Carvalho, portavoz de política jurídica del principal partido opositor, los Socialdemócratas, se ha mostrado favorable a esta propuesta, mientras que la responsable de estos asuntos en el Partido del Centro, Ulrika Liljeberg, ha rechazado de pleno cualquier tipo de reducción aludiendo a que "los jóvenes no pueden sufrir las consecuencias de los fracasos de la sociedad adulta.