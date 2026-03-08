Suiza concluye que el ataque de EEUU e Israel contra Irán representa una violación del derecho Internacional

Archivo - El ministro de Defensa suizo, Martin Pfister (en el centro de la imagen), de visita en Alemania - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros de Suiza ha concluido que el ataque lanzado la semana pasada por EEUU e Israel contra Irán representa una violación del derecho Internacional al entender que se trata de un ejercicio injustificado del uso de la fuerza, si bien también ha señalado a Teherán por haber actuado igual en sus contraataques.

"El Consejo Federal considera que el ataque contra Irán constituye una violación del derecho internacional", ha zanjado el ministro de Defensa suizo, Martin Pfister, en una entrevista con el diario suizo 'Tagesanzeiger'. "En nuestra opinión, constituye una violación de la prohibición de la violencia", ha añadido el ministro, cuyo país ejerció como mediador en las fallidas conversaciones previas entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de la república islámica.

A este respecto, Pfister ha negado que ambos países usaran al suyo como cortina de humo. "La simple verdad es que esta clase de esfuerzos no siempre dan resultado. Espero que tengamos más éxito en otros casos", ha añadido. "Los buenos oficios forman parte de la tradición suiza. Con frecuencia hemos tenido éxito con ellos y esperamos volver a tenerlo en el futuro".

El ministro de Defensa suizo ha reconocido que la conflictiva realidad actual amenaza la postura neutral por excelencia del país hasta el punto de que ha confirmado que el Gobierno baraja una posible "flexibilización" de la Ley sobre Material Bélico para relajar la política de exportaciones.

A este respecto, Pfister ve probable que esta decisión acabe sometida a referéndum, como otras tantas, si bien en esta ocasión ha expresado su deseo de que la aprobación triunfe en plebiscito.

"Un voto afirmativo en las urnas sería importante, porque aún necesitamos una industria nacional que también pueda producir para otros países. El mercado suizo por sí solo es demasiado pequeño", ha dicho.