Suiza valora las conversaciones de "buenas y constructivas" entre EEUU e Irán en Ginebra

MADRID 17 Feb.

El ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, ha valorado este martes que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en la ciudad de Ginebra han sido "buenas y constructivas", apostando por que haya más rondas de negociaciones y se calmen las tensiones en Oriente Próximo.

En una reunión con su homólogo de Irán, Abbas Araqchi, aprovechando la cita de Irán con Estados Unidos sobre un acuerdo nuclear, Cassis ha tratado la marcha de las conversaciones, que cuentan con Omán como anfitrión.

"Se describieron como buenas y constructivas. Me alegro de que haya más rondas, ya que seguir dialogando es un paso importante para que la situación en la región se calme", ha afirmado.

El ministro de Exteriores suizo ha tratado con Irán "las numerosas detenciones y muertes" relacionadas con las protestas en Irán a principios de año.

"Aunque reconozco que existen opiniones divergentes sobre esta cuestión, hice hincapié en la importancia de proteger a la población civil de toda forma de violencia y de defender los derechos y libertades fundamentales", ha señalado sobre la represión de las protestas que dejó miles de muertos y que las autoridades de la República Islámica han atribuido a grupos armados infiltrados en las calles iraníes.