El Supremo de Brasil ordena arresto domiciliario para varios condenados por la trama golpista para evitar nuevas fugas

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha ordenado este sábado prisión domiciliaria para diez de los condenados en la trama de la intentona golpista que buscaba mantener en el poder a Jair Bolsonaro tras las elecciones de 2022 para evitar nuevas fugas, tras el intento de huida del exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques.

"El modus operandi de la organización criminal condenada por el Tribunal Supremo Federal indica la posibilidad de planificar y ejecutar fugas fuera del territorio nacional, como lo hizo el acusado Alexandre Ramagem, incluso con la ayuda de terceros", ha argumentado De Moraes, según recoge Agencia Brasil.

La Policía de Paraguay ha detenido este viernes al exjefe de la Policía de Carreteras --condenado a 24 años de prisión-- en su territorio nacional desde donde pretendía huir a El Salvador en avión. El exdirigente de la agencia de Inteligencia brasileña Alexandre Ramagem --condenado a 16 años de cárcel-- se encuentra en Estados Unidos para evitar cumplir esta pena de cárcel. El propio Bolsonaro fue acusado de intentar romper su tobillera electrónica durante su arresto domiciliario.

Ante esta oleada de incumplimientos de las medidas cautelares, De Moraes ha esgrimido que los condenados en la trama golpista tendrían una estrategia para salir del país latinoamericano y evitar pisar la prisión.

En concreto, siete militares; un delegado de la Policía Federal; el presidente del Instituto Voto Legal --empresa impulsada por el Ejecutivo de Bolsonaro para auditar los comicios de 2022--, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, y el exasesor de Asuntos Internacionales del expresidente Bolsonaro Filipe Martins deberán permacer bajo arresto en sus domicilios.

Asimismo, la medida contempla que deben utilizar tobilleras electrónicas, entregar sus pasaportes, no contactar con otros acusados, no hacer uso de redes sociales y no portar armas de fuego.

Por otro lado, el exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques ha ingresado en prisión preventiva este sábado tras su intento de fuga. Vasques cumplía arresto domiciliario, pero escapó del país tras romper la tobillera electrónica.