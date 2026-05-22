El Supremo de Chad ratifica la condena a 20 años de cárcel contra el ex primer ministro y líder opositor Succès Masra

Archivo - El primer ministro de Chad, Succes Masra - GOBIERNO DE CHAD - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Chad ha ratificado la sentencia a 20 años de cárcel contra el ex primer ministro y líder opositor Succès Masra por supuestamente incitar al odio y la violencia en relación con un conflicto intercomunitario en el sur del país, cerca de la frontera con Camerún, que se saldó con la muerte de más de 40 personas.

El fallo del tribunal ha llegado después de que la corte rechazara la apelación presentada por Masra, tal y como ha denunciado su partido, Los Transformadores, que ha señalado que "el Tribunal Supremo confirma una vez más el carácter profundamente político de la detención arbitraria de Masra, que ya se extiende 371 días".

"Durante 371 días se han alzado voces desde todos los rincones de Chad y del mundo entero para exigir su liberación, denunciar la injusticia y reafirmar los principios fundamentales del Estado de derecho", ha dicho en un comunicado en redes sociales, en el que ha reiterado que Masra está encarcelado "en condiciones inaceptables para un ex primer ministro, especialmente ante el grave deterioro de su estado de salud".

En este sentido, Los Transformadores ha prometido que el partido y sus seguidores "seguirán decididos y movilizados hasta el final" y ha reiterado su llamamiento a las autoridades para que liberen a Masra y a "todos los prisioneros políticos" que están encarcelados en el país africano.

Masra fue condenado en agosto de 2025 a 20 años de cárcel por "difusión de mensajes de odio y xenofobia" y "complicidad en muertes" en relación con los citados enfrentamientos intercomunitarios en Mandakao. El opositor fue detenido después de reclamar al presidente, Mahamat Idriss Déby, que "cambie de rumbo para que el cambio deseado por el pueblo sea una realidad", tras denunciar los "cambios cosméticos" llevados a cabo por el mandatario desde su llegada al poder.

El político había sido previamente opositor de Idriss Déby, presidente entre 1990 y 2021, cuando murió en un ataque rebelde, momento en el que fue sucedido por su hijo y actual mandatario. Tras la formación de una junta a raíz de la muerte de Déby, el político mantuvo su oposición a las autoridades, convocando unas protestas en octubre de 2022 que se saldaron con decenas de muertos y su huida del país.

El opositor regresó posteriormente a Chad a raíz de un acuerdo con las autoridades, tras lo que asumió el cargo de primer ministro. Masra se presentó a las presidenciales de mayo de 2024, en las que quedó en segundo lugar, por detrás de Déby, lo que le llevó a dimitir, momento desde el que ha mantenido una postura crítica con las autoridades.