Archivo - El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck Soo. - Kim Jae-Hwan / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha anulado este jueves la condena a 15 años de prisión impuesta contra el ex primer ministro Han Duck Soo, estrecho aliado del destituido y también condenado presidente Yoon Suk Yeol por la declaración de la ley marcial a finales de 2024, por lo que el caso ha sido remitido ahora a un tribunal de apelación para su revisión.

Aunque la corte ha dictaminado que la breve imposición de la ley marcial por parte de Yoon durante aquella jornada de diciembre fue inconstitucional e ilegal y "no se ajustaba con el orden establecido", ha cuestionado en parte el fallo judicial de un tribunal de menor instancia que dictaminó que Han era culpable por acciones previas a la declaración realizada por Yoon.

Entre acciones se encuentra la de proponer una reunión del Gabinete para conferir legitimidad al decreto del ahora expresidente. Por ello, el Supremo ha determinado que es difícil establecer si, con este tipo de acciones, Han tuvo "intención alguna de subvertir la Constitución, teniendo en cuenta la situación de urgencia que imperaba en aquel momento".

No obstante, el tribunal ha mantenido las condenas contra Han por otros cargos: el intento de recabar las firmas de los miembros del Gabinete en un documento relativo a la ley marcial y la supervisión de la ejecución de la orden de Yoon de cortar el suministro de agua y electricidad a diversos medios de comunicación tras la declaración de dicha ley.

La resolución llega más de un año después de que el equipo del fiscal especial Cho Eun Suk imputara al ex primer ministro --quien ocupó brevemente el cargo de presidente interino tras la destitución de Yoon-- en agosto del año pasado.

Además, el fallo llega un día antes de que expire el plazo de detención de Han, que permanecerá de momento bajo custodia en una decisión aparentemente fundamentada en el hecho de que algunas de las condenas impuestas en su contra se mantienen de momento, según informaciones de la agencia surcoreana Yonhap.

Han se encuentra recluido en el Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, situado al sur de la capital, desde el pasado 21 de enero, fecha en la que un tribunal de distrito lo condenó a 23 años de prisión en primera instancia, una condena que fue posteriormente reducida por el Tribunal Superior de Seúl.

La Justicia consideró entonces que Han, como primer ministro, "tenía la obligación constitucional de restringir el uso arbitrario de los poderes de emergencia por parte del presidente".

Sin embargo, el político surcoreano ha negado en todo momento estas acusaciones y ha sostenido que no apoyó ni colaboró en la imposición de la ley marcial. En su declaración final ante el tribunal en enero, Han afirmó que "nunca estuvo de acuerdo con la ley ni tuvo intención de apoyarla", al tiempo que ha asegurado que trató de disuadir al presidente.

En febrero, un tribunal condenó a Yoon a cadena perpetua tras declararlo culpable de encabezar una insurrección mediante su declaración de la ley marcial. Está previsto que un tribunal de apelación dicte sentencia este caso el próximo 26 de enero.