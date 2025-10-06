El Supremo descarta el recurso de Ghislaine Maxwell contra su condena por tráfico sexual

Archivo - Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/SDNY - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado sin estudiarlo siquiera un recurso presentado por Ghislaine Maxwell, expareja del magnate Jeffrey Epstein y condenada a 20 años de cárcel por facilitar a la trama niñas adolescentes que terminarían sufriendo abusos sexuales.

Maxwell, de 63 años y condenada en 2022, alegaba que un acuerdo de culpabilidad que pactó Epstein en 2008 con la Fiscalía de Florida le protegía también a ella frente a futuros procesamientos, pero el Alto Tribunal ha descartado este lunes examinar el recurso.

El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, se ha mostrado "muy decepcionado" por la decisión del Supremo, aunque ha advertido de que "la lucha no ha acabado" para ellos. "Aún hay graves asuntos legales y seguiremos agotando todas las vías para que se haga justicia", ha señalado, según la cadena CNN.

El caso había llegado al Supremo después de que un tribunal de apelaciones de Nueva York hubiese tumbado el recurso el año pasado; en línea con el criterio de la Fiscalía, que entendía que el acuerdo sellado por Epstein no implicaba una carta blanca para que Maxwell pudiese esquivar cualquier tipo de acusación federal.