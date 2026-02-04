El Supremo de EEUU avala el nuevo mapa electoral aprobado por California de cara a las elecciones de medio mandato

El gobernador de California, Gavin Newsom - Europa Press/Contacto/Hector Amezcua

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha avalado este miércoles el nuevo mapa electoral aprobado por el estado de California a propuesta de su gobernador, el demócrata Gavin Newsom, para ganar hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato en respuesta a una medida similar por parte de los republicanos en otros estados.

La máxima corte estadounidense ha rechazado una solicitud presentada por el Partido Republicano de California y del Departamento de Justicia estadounidense que argumentaba que los mapas electorales eran inconstitucionales y buscaban beneficiar a los demócratas basándose en la composición racial de los distritos.

El tribunal no ha dado explicaciones sobre su decisión, según ha recogido Bloomberg. En respuesta al fallo, Newsom ha asegurado en un mensaje publicado en redes sociales que el presidente estadounidense, Donald Trump, inició "la guerra de redistribución de distritos" y que "perderá" en noviembre.

Esto se produce después de que el Supremo diera 'luz verde' al mapa electoral presentado por el estado de Texas, de mayoría republicana, después de que un tribunal inferior paralizara la iniciativa al alegar que se manipularon los distritos electorales con sesgo racial.

La propuesta de los republicanos de reconfigurar el mapa electoral en el estado de Texas en beneficio propio desencadenó a principios de año una carrera en la que otros gobernadores de estados republicanos han impulsado sus propias iniciativas y, en respuesta, los demócratas han propuesto su propia redistribución de los distritos.