El Supremo de Eslovaquia confirma la condena a 21 años de cárcel para el acusado de intentar matar a Fico

Archivo - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. - ·álek Václav/CTK/dpa - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Eslovaquia ha confirmado este miércoles la condena impuesta por una corte de menor instancia en octubre de 2025 contra Juraj Cintula, un hombre de 73 años que ha sido hallado culpable de disparar al primer ministro del país, Robert Fico, en el marco de un intento de asesinato que tuvo lugar en 2024 cuando el mandatario salía de una reunión en la ciudad de Handolová.

La Justicia eslovaca ha dictaminado ahora que tendrá que someterse a esta condena, una decisión que llega casi dos años después de que tuviera lugar el tiroteo. La decisión, que avala la resolución de un tribunal que lo condenó por terrorismo, es definitiva y no puede ser recurrida.

Este miércoles, durante su última vista judicial, el acusado ha descrito la sentencia como "desproporcionada" y ha dicho no ser "un terrorista". Su defensa legal había presentado un recurso en un intento por lograr una pena más baja para su cliente.

El atacante fue detenido el 15 de mayo de 2024 inmediatamente después del tiroteo, que fue captado por una cámara de televisión. Tras ello, confesó ser el responsable, si bien negó ser un terrorista, mientras que su abogado, Namir Alyasri afirmó que estaba claro que era el responsable del ataque aunque reclamó que no fuera condenado a cadena perpetua.

El primer ministro resultó herido de gravedad en el ataque y estuvo cerca de dos meses fuera de los focos públicos mientras se recuperaba, mientras que Cintula justificó su ataque afirmando que no buscaba matarlo sino lograr que pusiera fin a unas políticas que considera negativas para el país centroeuropeo.

Esta es la línea que ha mantenido durante todo el juicio, un proceso que le ha llevado a asegurar reiteradamente que su objetivo final no era acabar con la vida del primer ministro sino forzar su retirada.

Desde el Gobierno han acusado en varias ocasiones a los diputados y políticos de la oposición de ser los responsables de "contribuir a un clima de odio" que, tal y como ha defendido el Ejecutivo, "propició el ataque". Sin embargo, Fico volvió al trabajo una vez fue dado de alta y se recuperó del todo.