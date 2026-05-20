El Supremo de Filipinas rechaza el recurso del exjefe de la Policía de Filipinas para impedir su arresto

Imagen de archivo de la Policía de Filipinas durante el intento de detención de Ronald Dela Rosa. - Europa Press/Contacto/Victoria Perote

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Filipinas ha rechazado este miércoles el recurso presentado por el senador y exjefe de la Policía de Filipinas Ronald Dela Rosa, contra el que pesa una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), y con el que buscaba impedir su detención a medida que crece el cerco a su alrededor.

La corte ha negado así la solicitud de Dela Rosa, conocido también como 'Bato', y ha denegado la orden de restricción con la que pedía que se prohibiera al Gobierno cooperar con el TPI, que ha hallado "motivos razonables para creer que Dela Rosa es presuntamente responsable penalmente como coautor indirecto (de conformidad con el artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma) del crimen de lesa humanidad" en relación con la 'guerra contra las drogas' puesta en marcha bajo la Administración del expresidente Rodrigo Duterte.

Esta decisión judicial allana el camino hacia un posible arresto y extradición a Países Bajos, una suerte que ya corrió el propio Duterte. El martes, el senador filipino afirmó que estaba dispuesto a ser detenido si era encarcelado junto al expresidente o en una celda situada cerca de la suya.

El TPI hizo pública la semana pasada la orden de arresto existente contra Dela Rosa, por lo que las fuerzas de seguridad trataron de hacerla efectiva. No obstante, el senador se atrincheró durante horas en la sede del Parlamento, donde se registraron disparos, antes de darse a la fuga. De momento se encuentra en paradero desconocido.

La portavoz de la Presidencia filipina, Claire Castro, ha indicado que, de momento, "la orden de detención es válida", si bien no ha detallado si las fuerzas de seguridad tratarán de ejecutarla próximamente. "Dejamos que el Ministerio de Justicia interprete y evalúe esta decisión judicial de forma adecuada".