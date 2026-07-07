El Supremo de Israel alerta de que no respetar resoluciones judicial llevará a la "anarquía" y a una "ruptura social"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Israel (archivo) - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha alertado este martes de que no respetar las resoluciones judiciales podría llevar a la "anarquía" y a una "ruptura de la sociedad", además de a un "poder gubernamental sin restricciones", una advertencia que llega después de que el Gobierno israelí haya mostrado su abierto rechazo a un fallo judicial sobre el funcionamiento del organismo regulador de la radiodifusión comercial.

La corte ha criticado así las declaraciones hechas desde el Gobierno, que ha dicho que no acatará ni reconocerá el dictamen, lo que ha suscitado críticas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, esté violando el Estado de Derecho y llevando al país a una "crisis constitucional".

Asimismo, el tribunal ha advertido a las autoridades de que "aquellos que no se adhieran a estas resoluciones judiciales no podrán disfrutar de inmunidad en caso de que se produzcan demandas". "La obligación y el respeto a las cortes es una de las condiciones fundamentales sobre las que se asienta el Estado de Derecho", ha apuntado.

"Sin cumplir con esto, el principio del Estado de Derecho se ve socavado y el orden social se desintegra", ha lamentado la corte, que parece dirigirse a los propios miembros del Consejo de la Segunda Autoridad, entre otros, al hacer alusión a las posibles demandas.

En este sentido, pide acatar el fallo, que permite a la comisión seguir funcionando a pesar de la ausencia de los miembros que el Gobierno pretendía imponer, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. El Ejecutivo israelí entiende que el dictamen ignora el requisito indispensable de que la autoridad necesita de un quórum de dos terceras partes de sus miembros para funcionar, algo que ahora mismo no existe.

El Gobierno esgrime que el alto tribunal ha cometido un abuso de poder y suplantado al Parlamento del país en sus funcione y ha afirmado que "no aceptará ninguna de las decisiones que adopte este consejo".