El Supremo de Israel anula la orden que prohibía las visitas del CICR a los presos palestinos

Archivo - Un manifestante ondea la bandera de Israel - Europa Press/Contacto/Chen Junqing - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha decidido este miércoles anular la orden emitida por Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre de 2023 que prohibía al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitar a los presos palestinos en cárceles israelíes.

Los 15 miembros del tribunal han apoyado este dictamen, que alega que la orden no está respaldada por la legislación israelí ni el Derecho Internacional y que considera que el Ejecutivo no presentó fundamentos legales para negar las visitas del CICR pese a las "innumerables oportunidades" que le dio la corte para que lo hiciera, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

El Supremo ha recordado además en su dictamen que los últimos rehenes que quedaban en la Franja de Gaza fueron liberados en octubre del pasado año, después de que el Gobierno de Israel adujera, entre otros motivos para prohibir las visitas del CICR a los presos palestinos, que las personas secuestradas por la milicia tampoco tenían acceso al personal de la entidad.

Por ello, el tribunal ha establecido que las autoridades israelíes deben permitir las visitas de representantes del CICR a los presos palestinos e informar a estos sobre su situación, si bien no ha precisado un plazo para ello.

El presidente del Supremo, Isaac Amit, el vicepresidente, Noam Sholberg, y la jueza Daphne Barak Erez, los tres magistrados de mayor rango del tribunal, han hecho pública la decisión.

En el escrito, Erez ha señalado que, dadas las circunstancias actuales, el tribunal no necesita abordar lo que ha denominado como "dilema", aludiendo a que era "difícil aceptar" la situación que vivían los rehenes mientras algunos presos solicitaban acceso al CICR, si bien ha aclarado que "las obligaciones derivadas del Derecho Internacional se mantienen independientemente de la reciprocidad".

Las organizaciones que recurrieron la orden del Gobierno, encabezadas por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), han lamentado "que el proceso se haya prolongado tanto", si bien han manifestado su esperanza de que "el regreso de la Cruz Roja a las cárceles finalmente ponga fin a las políticas abusivas del Servicio Penitenciario".

"La situación en las cárceles y centros de detención militar es espantosa. Desde el comienzo de la guerra, se han recibido testimonios horribles sobre el abuso, la violencia y la hambruna que sufren los presos palestinos, sin excepción", ha señlado Oded Feller, abogado de ACRI.