El Supremo de Israel da 30 días al Gobierno para decidir si permite la entrada de periodistas en Gaza

Archivo - Una columna de humo tras un bombardeo de Israel contra Rafá, en el sur de la Franja de Gaza (archivo)- Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo de Israel ha dado al Gobierno otros 30 días para decidir si permite o no la entrada de periodistas extranjeros en la Franja de Gaza, después de que la Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por su siglas en inglés) solicitara en 2024 el acceso al encalve palestino.

Durante una breve vista judicial, los jueces han dado el visto bueno al aplazamiento dadas las "circunstancias" en Gaza, donde la situación parece haber cambiado tras el acuerdo de alto el fuego. En este sentido, la jueza Ruth Ronen ha manifestado que la nueva realidad en la zona "requiere un análisis exhaustivo".

El Gobierno insiste en que permitir el acceso a periodistas independientes podría suponer un peligro para las tropas israelíes y para los propios trabajadores de los medios de comunicación dada la falta de seguridad en la zona. Esto, sin embargo, podría haber cambiado ahora que han cesado los ataques.

Gilead Sher, representante de la asociación, ha alertado de que este procedimiento ya se ha visto atrasado anteriormente, y ha pedido a la corte garantizar que el Estado da una respuesta en un plazo de un mes.

Desde la organización, han mostrado su "decepción" ante la decisión judicial y han instado al tribunal a "ceñirse" a los 30 días dados al Gobierno y "no aceptar más prórrogas" pasada esa fecha, según un comunicado. "El Estado ha vuelto a confiar en tácticas de estancamiento para evitar la entrada de los periodistas", ha señalado.

"Durante dos años, el Gobierno israelí ha estado tratando de retrasar todo esto con la idea de prohibir a los periodistas cumplir con su deber informativo y con el derecho de la población a ser debidamente informada. Esto es inaceptable", recoge el texto.