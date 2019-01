El Supremo de Pakistán rechaza revisar la absolución de Asia Bibi

Publicado 29/01/2019 11:03:33 CET

El Tribunal Supremo de Pakistán ha rechazado este martes la petición presentada para revertir la absolución de Asia Bibi, una mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia cuya sentencia fue revocada a finales de octubre por este mismo tribunal.

Según informa el diario local 'Dawn', una sala de tres magistrados, encabezada por el presidente del Supremo, Asif Said Josa, ha rechazado el recurso presentado amparándose en su anterior veredicto y en la inocencia de la mujer.

Durante la vista de este martes, el abogado del demandante ha rechazado que un sala integrada por más magistrados y estudiosos del islam y ulemas analice la petición de revisar la absolución de Bibi. Sin embargo, el juez Josa ha defendido que el fallo por "por mérito" y que no se trata de una cuestión religiosa.

"El veredicto se emitió sobre la base de testimonios, ¿dice el islam que uno deba ser castigado incluso si son declarados no culpables?", ha preguntado el presidente del Supremo, que ha reclamado al abogado que demuestre si hubo algún fallo en el veredicto y ha defendido que no hubo ninguno.

Bibi, que estuvo ocho años encarcelada a la espera de ser ejecutada, fue puesta en libertad en noviembre y se encuentra bajo custodia para su protección debido a las manifestaciones registradas en Pakistán en contra de su puesta en libertad.

Su marido, Ashiq Masih, ha solicitado ayuda a Reino Unido, Canadá, Italia y Estados Unidos. El Gobierno de Pakistán confirmó además conversaciones con Canadá para su posible asilo en el país norteamericano.

Los islamistas radicales han amenazado con incrementar las protestas en Pakistán si las autoridades permiten a Bibi abandonar el país. El Gobierno ha indicado que le prohibirá viajar al extranjero.

Bibi fue condenada en 2010 por blasfemia después de que sus vecinos aseguraran que había hecho comentarios denigrantes sobre el Islam después de pedirle que no bebiera agua de su vaso por no ser musulmana. Ella es protestante e insiste en que no cometió blasfemia alguna.

Su caso ha generado malestar en los cristianos de todo el mundo y ha sido una fuente de división en Pakistán, donde dos políticos que mostraron su apoyo a Bibi fueron asesinados, uno de ellos el gobernador de Punyab, Salman Tasir, asesinado por su propio guardaespaldas.