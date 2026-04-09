El Supremo de Rusia declara "organización extremista" a la ONG Memorial, galardonada con el Nobel de la Paz

Archivo - Jan Ratschinski, director de Memorial, durante la entrega del Nobel de la Paz en 2022. - Rodrigo Freitas//dpa - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Rusia ha declarado este jueves como "organización extremista" a la ONG Memorial, galardonada con el Nobel de la Paz en 2022, tras aceptar una petición del Ministerio de Justicia, una vez ya se ordenó su disolución en 2021.

La sentencia es de ejecución inmediata, si bien espera que la defensa apele. Las actividades de esta organización, que según su hoja de vida se centra en la defensa de los Derechos Humanos y en denunciar el pasado soviético, quedan totalmente prohibidas en territorio ruso, informan agencias estatales de noticias.

Fundada en 1992, en 2016 fue incluida en el registro de agentes extranjeros. Ya en 2021, un tribunal de Moscú ordenó su disolución tras una denuncia de la Fiscalía por distorsionar y crear una imagen falsa de la Unión Soviética, así como de la Gran Guerra Patria, como se conoce a la victoria sobre la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Este miércoles, el Comité Noruego del Nobel denunció la "criminalización" que viene ejerciendo el Gobierno de Rusia sobre esta ONG, para evitar el escrutinio internacional sobre "décadas de crímenes de guerra, violaciones de los Derechos Humanos y víctimas de la represión soviética".