La supuesta víctima de acoso del candidato liberal en Portugal lamenta el uso electoralista de su denuncia

Joao Cotrim de Figueiredo, candidato presidencial. - Europa Press/Contacto/Henrique Casinhas

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Inês Bichão, la asesora que denunció por acoso al candidato liberal de las elecciones de este domingo en Portugal João Cotrim de Figueiredo, ha lamentado la difusión contra su voluntad y con carácter electoralista de estos supuestos hechos cuya veracidad deberá ser apurada en los tribunales.

"Ese testimonio se está instrumentalizando en un contexto de campaña electoral, en contra de mi voluntad, en el que no he tenido nada que ver. Los hechos ya fueron denunciados a nivel interno durante 2023", ha señalado Bichão en un comunicado a la agencia portuguesa de noticias Lusa.

Bichão ha puesto de manifiesto que sus declaraciones fueron "ilegalmente difundidas" a través de redes sociales y que eran "de naturaleza privada, originalmente compartidas en un contexto reducido y no publico", ha explicado.

"No pretendo alimentar la polémica, pero no dejaré de ejercer mis derechos en el lugar adecuado, en el que la veracidad de los hechos será valorada en el marco y con las garantías que asegura el Estado de derecho", ha zanjado.

Este lunes, apareció en redes sociales una publicación, posteriormente eliminada, en la que una antigua asesora del Partido Liberal achacaba a Cotrim de Figueiredo compartamientos y comentarios inadecuados de carácter sexual en el trabajo. El candidato lo negó y anunció que presentaría una demanda por difamación.

Cotrim de Figueiredo, tercero en las encuestas de estas reñidas presidenciales en Portugal que previsiblemente necesitarán una segunda vuelta, vinculó al Gobierno estas denuncias de acoso ya que ahora la denunciante trabajaría para ellos.

"Esto tiene que ver con alguna táctica política contra mi candidatura, temiendo que pueda eclipsar o excluir a alguien de la segunda vuelta", dijo tras conocer esta denuncia, en medio del apoyo público que una treintena de trabajadoras de su partido le manifestaron a través de una carta publicada en los medios.

Este domingo se celebran elecciones presidenciales de Portugal, que rara vez no ha elegido al jefe del Estado en primera ronda. En esta ocasión, las encuestas muestran que los electores tendrá que acudir de nuevo a las urnas el 8 de febrero. Los mejor situados para esa segunda mano son el líder del ultraderechista Chega, André Ventura, y el candidato socialista António José Seguro.