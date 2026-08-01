Suspendida por mal tiempo la búsqueda de siete montañeros desaparecidos tras una avalancha en el Broad Peak de Pakistán

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MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han anunciado a última hora de este viernes la suspensión de las labores de búsqueda de los siete montañeros que continúan desaparecidos tras la avalancha registrada en el Broad Peak, en la cordillera del Karakórum, debido a un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, después de que los equipos de rescate recuperaran los cuerpos de tres de los integrantes de la expedición.

La operación, coordinada por las autoridades de Gilgit-Baltistán con el apoyo del Ejército paquistaní, ha permitido localizar y evacuar en helicóptero los cadáveres de la escaladora omaní Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy, el nepalí Pur Bahadur Gurung y la estadounidense Mallory Geis, que fueron trasladados al Hospital Militar Central de Skardu, según ha informado el diario pakistaní 'Dawn'.

Las autoridades han corregido además el balance difundido inicialmente, que apuntaba a la recuperación de cuatro cuerpos, y ha confirmado finalmente el fallecimiento de tres montañeros, mientras que otros siete continúan en paradero desconocido.

El dispositivo de búsqueda fue activado tras la petición formal por presentada por los operadores turísticos que organizaban la expedición. Para ello se ha desplegado un equipo civil de rescate encabezado por el alpinista paquistaní Sarbaz Khan, trasladado hasta el campamento base del Broad Peak por helicópteros del Ejército.

El Gobierno regional ha explicado que la operación se ha visto interrumpida más tarde --este mismo viernes-- por las "adversas condiciones meteorológicas", aunque prevé su reanudación "en cuanto el tiempo lo permita".

Los equipos de rescate han indicado igualmente que las imágenes obtenidas mediante drones apuntan a la presencia de más montañeros en la zona afectada por la avalancha, si bien hasta el momento no ha sido posible confirmar su estado.

El Gobierno de Gilgit-Baltistán ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha asegurado que prestará toda la asistencia necesaria tanto en las labores de búsqueda como en la posterior repatriación de los fallecidos a sus respectivos países.

Mientras tanto, expertos en rescate de montaña han advertido de que las posibilidades de encontrar con vida a los desaparecidos disminuyen conforme avanzan las horas.

Según el Club Alpino de Pakistán (ACP), la expedición estaba integrada por diez personas: seis montañeros nepalíes, un paquistaní, una escaladora omaní, una estadounidense y un ciudadano chino. Entre ellos figura el reconocido alpinista nepalí Nirmal Purja, cuyo paradero sigue sin conocerse.

El vicepresidente sénior del ACP, Karrar Haidri, ha señalado en declaraciones al mismo medio que dos helicópteros de la Aviación del Ejército han sido enviados con personal especializado y material adicional para reforzar el operativo.

"Se están realizando todos los esfuerzos posibles para garantizar que el apoyo de helicópteros y todos los recursos de rescate disponibles se movilicen lo antes posible, en función de las condiciones meteorológicas y operativas", ha señalado.

Por su parte, el secretario general del ACP, Ayaz Shigri, ha explicado que varias expediciones habían iniciado conjuntamente el ascenso antes del accidente y que los datos de GPS recibidos de algunos de los desaparecidos indican que la avalancha arrastró al grupo aproximadamente un kilómetro ladera abajo.

Shigri también ha advertido de que existe preocupación por la posible afectación de porteadores locales de alta montaña que se encontraban en la zona. "Oramos por la seguridad de todos los escaladores. Es un incidente grave", ha afirmado.

El ministro principal de Gilgit-Baltistán, Amjad Hussain Advocate, ha ordenado mantener en máxima alerta a todos los organismos implicados y acelerar las tareas de búsqueda en coordinación con el Ejército, movilizando todos los recursos disponibles.

En la misma línea, el ministro regional de Turismo, Deportes y Cultura, Naiknam Karim, ha aseverado que las autoridades provinciales continúan implicadas en el operativo.

"Todos los departamentos pertinentes están en constante coordinación y que se están utilizando todos los recursos disponibles para apoyar la operación de búsqueda y rescate en curso", ha indicado, antes de expresar su deseo de que los desaparecidos puedan ser localizados con vida.

La Embajada de Reino Unido en Pakistán ha manifestado igualmente su preocupación por el accidente, al confirmar que entre los desaparecidos figura un ciudadano británico-nepalí y señalar que permanece en contacto con las autoridades paquistaníes.

"Nos preocupan los informes que indican que varios escaladores han desaparecido durante una expedición al Broad Peak, entre ellos un ciudadano británico-nepalí", ha señalado la legación diplomática.