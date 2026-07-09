Suspendido el servicio de trenes entre Teherán y Mashhad por los ataques de EEUU antes del entierro de Jamenei

Archivo - El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una reunión de la Asamblea de Expertos en Teherán (archivo) - -/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han suspendido este jueves el servicio ferroviario entre la capital, Teherán, y la ciudad de Mashhad a causa de la última oleada de bombardeos lanzada por Estados Unidos contra el país, a pocas horas del inicio del entierro del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en un importante mausoleo de esta segunda ciudad (noreste).

"Tras el criminal ataque perpetrado esta mañana por el enemigo sionista-estadounidense en uno de los puntos de la ruta ferroviaria entre Teherán y Mashhad, se ha interrumpido la circulación de trenes de pasajeros en esta ruta", ha indicado Ferrocarriles de la República Islámica de Irán en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha resaltado que los equipos técnicos "fueron enviados de inmediato al lugar" y ha agregado que "las labores de reconstrucción ya están en marcha". "Se están realizando esfuerzos para reparar esta ruta lo antes posible", ha manifestado, antes de resaltar que los afectados están siendo trasladados a través de otros medios de transporte.

Los actos funerarios en honor a Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático arrancaron el viernes en Teherán y, tras una jornada de procesiones en las ciudades iraquíes de Nayaf y Kerbala el jueves, su cuerpo será enterrado hoy en en el mausoleo del Imam Reza, considerado uno de los más importantes centros de peregrinación chií.

Las ceremonias tienen lugar en medio de las conversaciones abiertas por Estados Unidos e Irán a raíz del alto el fuego pactado el 8 de abril --marcadas por los últimos bombardeos--, que hasta la fecha han derivado en la firma de un memorando de entendimiento que da 60 días para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo que cierre la guerra abierta en Oriente Próximo por la citada ofensiva israelí-estadounidense.