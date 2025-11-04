Suspendido el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas por la presencia de drones

Imagen de archivo de un panel de vuelos en el aeropuerto de Bruselas - Marius Burgelman / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Bruselas ha suspendido este martes por la noche su actividad aérea por la presencia de varios drones que estaban sobrevolando la zona,.

"Por motivos de seguridad, hemos decidido suspender el tráfico aéreo en las inmediaciones del aeropuerto de Zaventem", ha declarado Kurt Verwilligen, portavoz de la compañía responsable del aeropuerto, Skeyes.

Sin embargo, por el momento, se desconoce el número exacto de drones avistados, según ha informado el diario neerlandés 'HLN'. Por su parte, el aeropuerto ha dicho que está "investigando el asunto", confirmando que no hay vuelos de salida ni de llegada.

En un primer momento, las autoridades habían indicado que los vuelos se estaban desviando a otros aeropuertos, como el de Lieja, pero también se han avistado drones en sus proximidades. "Todo el espacio aéreo belga está cerrado", ha dicho el portavoz del aeropuerto de Lieja, Christian Delcourt, recoge RTBF.