Tailandia acusa a Camboya de violar el alto el fuego y pide cumplir la tregua

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tailandia han acusado este martes al Ejército de Camboya de violar el alto el fuego acordado hace tan solo diez días en la frontera entre los dos países y han pedido a Nom Pen "cumplir y honrar" la tregua establecida después de semanas de combates que se saldaron con un centenar de muertos en ambos territorios.

El Ministerio de Exteriores tailandés ha indicado en un comunicado que sus fuerzas "no han adoptado medidas de represalia" después de que un soldado resultara herido por fuego de mortero en la provincia de Ubon Ratchathani, un incidente del que culpa a las tropas camboyanas.

Además, ha asegurado que ha optado por "contactar con la parte camboyana para verificar lo que ha sucedido" y ha instado a las fuerzas camboyanas a "prevenir incidentes de este tipo" y "pedir disculpas" para evitar un aumento de la violencia.

Sin embargo, Nom Pen ha rechazado las acusaciones y ha explicado que se produjo una explosión que dejó dos militares camboyanos heridos en este mismo suceso, que se ha producido poco más de una semana después del acuerdo de alto el fuego del 27 de diciembre, que puso fin a tres semanas de combates.