Tailandia rechaza el desembarco de un crucero con más de 2.200 personas por sospechas de coronavirus

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Tailandia ha informado de que ha denegado el desembarco de un crucero con más de 2.200 personas a bordo en el puerto de Laem Chabang, convirtiéndose así en el cuarto país que rechaza al buque por sospechas de coronavirus, ha informado el diario 'The Bangkok Post'.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook, el ministro de Sanidad de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha contado que el Gobierno no permitirá que los pasajeros del crucero Westerdam desembarquen en el puerto de Laem Chabang.

We are aware of the reports regarding the status of Westerdam’s call to Laem Chabang (Bangkok), Thailand. We are actively working this matter & will provide an update when able. We know this is confusing for our guests and their families & we greatly appreciate their patience.