Taiwán acusa a China de presionar a Pakistán para cerrar su espacio aéreo a aerolíneas de la isla

Archivo - Airbus A330-302 de China Airlines, despegadno desde el Aeropuerto Internacional de Taipéi, Taiwan (archivo) - Vernon Yuen / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Taiwán ha manifestado sus sospechas de que la autoridades de China habrían influido en la decisión de Pakistán de cerrar temporalmente su espacio aéreo a aerolíneas taiwanesas, una medida sin precedentes que ha obligado a desviar vuelos comerciales y de carga hacia rutas alternativas, según ha denunciado el viceministro de Exteriores taiwanés, Chen Ming Chi.

"Sospechamos que China estuvo definitivamente detrás de esto", ha afirmado Chen en declaraciones recogidas por Bloomberg, en las que también ha advertido de que este episodio "envía un mensaje muy peligroso al mundo entero" al demostrar que la influencia política puede utilizarse para restringir el acceso al espacio aéreo, si bien no ha aportado pruebas que acrediten la implicación de Pekín.

Las compañías China Airlines y EVA Air, que habitualmente sobrevuelan Pakistán en sus conexiones entre Asia y Europa, comenzaron a modificar sus itinerarios el pasado domingo, desviándose hacia el golfo Pérsico o Rusia.

Este jueves, el primer avión comercial taiwanés ha vuelto a cruzar territorio aéreo paquistaní después de que Islamabad autorizara nuevamente los sobrevuelos. Según Chen, ambas aerolíneas recibieron una comunicación de las autoridades paquistaníes que anunciada el levantamiento de la restricción, aunque de forma provisional, hasta el final del invierno. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha atribuido la decisión a la política de 'una sola China', que considera a Taiwán parte del territorio chino.

De acuerdo con el mismo medio, el ministro de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha defendido la posición de Pekín, asegurando que "el principio de 'una sola China' es un consenso predominante de la comunidad internacional", al tiempo que ha sostenido que "los residentes de la región de Taiwán disfrutan de libertad para viajar al extranjero".

Por su parte Taipei ha condenado la actuación de Islamabad, al que ha acusado de "repetir como un loro la narrativa distorsionada de China", y ha alertado de que instrumentalizar el espacio aéreo perjudica "la seguridad de los pasajeros y el buen funcionamiento de la cadena de suministro global". Así las cosas, Chen ha subrayado que Taiwán "colaborará estrechamente con Estados Unidos, así como con otros países", ante el riesgo de que esta práctica se extienda a otras naciones.

Las autoridades taiwanesas temen que Pekín recurra a este tipo de restricciones para favorecer el aislamiento internacional a la isla, cuya soberanía reclama China, y han advertido de que el precedente que sienta la actuación de Pakistán supone una "gran preocupación" para Taiwán y "otros países" de la región.

El episodio se produce en un contexto de profundización en los vínculos entre China y Pakistán, reforzados por inversiones multimillonarias en infraestructuras, energía y transporte a través de la moderna Ruta de la Seda, la iniciativa de la Franja y la Ruta, y del Corredor Económico China-Pakistán.