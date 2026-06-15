Taiwán crea una plataforma para ampliar sus fuentes de Inteligencia con ayuda de ciudadanos chinos

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Taiwán. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Taiwán han creado este lunes una plataforma pensada para ampliar sus fuentes de información de Inteligencia con la ayuda de aquellos ciudadanos chinos que "comparten los mismos valores democráticos" y deseen colaborar con Taipéi y ofrecer datos "confidenciales".

La página web en cuestión depende de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán y para su lanzamiento se ha recurrido a uso de un vídeo con imágenes de inteligencia artificial en el que se denuncia la desaparición de ciudadanos chinos a menos de las fuerzas de seguridad del país.

El propio servicio de Inteligencia ha afirmado que esto busca responder al "extendido clima de tensión existente bajo el régimen totalitario chino" y apunta a que son cada vez más los que tratan de ofrecer información de este tipo a las autoridades de Taiwán, según informaciones del portal de noticias Taiwan News.

La Oficina de Seguridad Nacional ha explicado que esta plataforma se inspira en prácticas "adoptadas por agencias de Estados Unidos, Reino Unido e Israel". El portal solicita a los usuarios que sigan varios pasos antes de contactar por primera vez. Estos incluyen usar un teléfono o tableta de una marca que no sea china, restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica, evitar redes Wifi que requieran registro con nombre real, usar una VPN, elegir un navegador de fabricación occidental y abrir una ventana de navegación privada.

Además, ha afirmado que seguirá ajustando su labor de Inteligencia a medida que "cambien las condiciones en China y en el extranjero", y que buscará cooperar con los ciudadanos chinos que compartan sus ideales.

China afirma que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado con usar la fuerza para tomarla y forzar la tan ansiada "reunificación" del territorio, mientras que Taipéi ha acusado en reiteradas ocasiones a Pekín de utilizar actos de espionaje e infiltraciones para debilitar sus defensas.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.

El partido estuvo al frente de Taiwán durante cinco décadas como partido único hasta la llegada de la democracia a la isla y tiene como objetivo prioritario la unificación de la misma bajo la bandera china. Cheng ha defendido contra viento y marea el llamado Consenso de 1992, las líneas maestras de la política pro-China del Kuomintang.