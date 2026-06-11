Taiwán denuncia la intrusión por primera vez de buques chinos en aguas cercanas a una isla en disputa

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Taiwán. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Taiwán ha denunciado este jueves la intrusión por vez primera de varios buques de la Armada de China en aguas cercanas a la isla de Taiping, llamada también Itu Aba y situada en el polémico archipiélago de las disputadas Spratly, situadas en el mar de China Meridional.

Los guardacostas han indicado en un comunicado que dos buques chinos han "entrado abiertamente" en estas aguas cerca de la citada isla, que es controlada 'de facto' por Taiwán. Según han explicado, es la primera vez que se produce un movimiento de este tipo.

"Los buques han permanecido unos 15 minutos en la zona antes de que la Guardia Costera los expulsara", ha indicado, antes de expresar su "condena" ante un incidente que provoca un aumento de las tensiones entre las partes.

Esta isla es la mayor de las que se encuentran en disputa en el archipiélago y también son reclamadas por otros países, como Filipinas y Vietnam. La "zona prohibida" de las aguas en disputa se extienden a lo largo de unos 4 kilómetros, tal y como han informado los guardacostas.

"China ha estado acosando sistemáticamente a Taiwán. Esto es una muestra más de que lo que hace Chna en estas aguas al este de Taiwán debe considerarse una violación del Derecho Internacional", ha apuntado el Consejo de Asuntos Marítimos de Taiwán, que supervisa las acciones de la Guardia Costera.

Durante los últimos días, varios buques de guerra chinos han llevado a cabo una operación al este de Taiwán en respuesta a las conversaciones entre Japón y Filipinas para demarcar la frontera marítima en las aguas afectadas. China, que considera a Taiwán parte de su territorio, ha calificado las conversaciones de "ilegales" y reclama el control exclusivo de estas aguas.

Sin embargo, el Gobierno chino ha dado por completada su operación en torno a Taiwán, la cual ha descrito como exitosa, según informaciones recogidas por el diario estatal 'Global Times'. "La operación era necesaria para dar respuesta al anuncio unilateral de Japón y Filipinas sobre las conversaciones para la delimitación marítima, una cuestión que infringe gravemente la soberanía de China y nuestros intereses marítimos", han señalado las autoridades.