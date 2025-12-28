Taiwán rompe filas y celebra el reconocimiento de Israel de la independencia de Somalilandia

El embajador de Taiwán en Somalilandia, Allen Lou, durante un acto conmemorativo - EMBAJADA DE TAIWÁN

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Taiwán ha celebrado este domingo la decisión adoptada el viernes por Israel de reconocer la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia, en lo que supone la adopción de una postura radicalmente contraria a la expresada por el propio Gobierno somalí como por la Unión Europea, Estados Unidos o las comunidades de países árabes y africanos aliados de las autoridades federales de Mogadiscio.

La posición ha llegado en forma de comunicado del Ministerio de Exteriores taiwanés, recogido por la agencia oficial del territorio, CNA. En el texto, el Ministerio celebra que Taiwán, Israel y Somalilandia son "socios democráticos que comparten los mismos valores de libertad y Estado de derecho".

El caso es que las relaciones entre Taiwán y Somalilandia son especialmente estrechas, en particular desde hace cinco años, cuando Taipei abrió en agosto de 2020 una oficina de representación en la capital de Somalilandia, Hargeisa; acto correspondido por las autoridades somalilandesas un mes después.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo lunes una sesión de carácter urgente para abordar la decisión de Israel. Cabe mencionar que en menos de una semana, el 1 de enero de 2026, Somalia asumirá la Presidencia rotatoria de un mes de este organismo de la ONU, máximo órgano ejecutivo, encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo.