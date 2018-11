Tajani alerta contra el nacionalismo y defiende la UE como defensora de la paz en el centenario del Armisticio

Actualizado 11/11/2018 10:00:04 CET

BRUSELAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha advertido de la emergencia de los nacionalismos como instrumentos de división y enfrentamiento en un mensaje con motivo del centenario del Armisticio de la I Guerra Mundial que se celebra en todo el mundo este domingo, con París como capital del evento.

"El nacionalismo nos divide y alimenta el conflicto. La Unión Europea junta a las naciones y fomenta la paz, la libertad y la prosperidad", ha hecho saber a través de su cuenta de Twitter.

"Nunca tenemos que olvidar a los millones que fallecieron en la Primera Guerra Mundial, y jamás tenemos que dar por sentadas ni la paz ni la democracia", ha añadido Tajani, junto al eslogan 'Nunca más'.

