Tajani denuncia la filtración de datos personales en la 'web oscura' y asegura que se debe a su postura sobre Ucrania

Archivo - El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani - Mauro Scrobogna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha denunciado este sábado que varios delincuentes informáticos han publicado información personal suya y de su familia en la 'web oscura' y están intentando conseguir nuevos datos, en el marco de un ataque que ha vinculado a su posición en defensa de Ucrania y a las mediadas para reforzar la ciberseguridad de su departamento.

"Desde hace días, delincuentes informáticos han difundido mis datos personales en la 'dark web' y buscan obtener más información, exponiéndome de hecho a nuevas amenazas e intimidaciones", ha expuesto Tajani en una publicación en redes sociales en la que ha aseverado que los datos filtrados también involucran a su familia, a sus "seres queridos".

El ministro ha asegurad que los responsables incluso estarían dispuestos a pagar para obtener más información sobre él y sobre sus allegados. Pese a ello, ha advertido de que no piensa ceder ante las presiones: "No me dejaré intimidar de ninguna manera", ha asegurado, al tiempo que ha reiterado su compromiso de seguir trabajando por la por la protección de Italia y de reforzar "cada vez más los vínculos y la colaboración" con sus aliados para protegerse "juntos".

En este sentido, ha señalado que su defensa de la soberanía de Ucrania, así como de la democracia y la independencia del país, constituye la "razón política" por la que ha sido puesto en el punto de mira. Asimismo, ha relacionado estas acciones con las iniciativas desarrolladas durante los últimos meses para proteger los sistemas informáticos del Ministerio de Exteriores italiano.

Así las cosas, el ministro ha subrayado que su cartera ya trabaja coordinadamente con los países aliados y ha reafirmado que continuará combatiendo estas amenazas. "Seguiremos defendiendo nuestra seguridad y protegiéndonos de los delincuentes informáticos", ha sentenciado, convencido de que se trata de una labor necesaria para la salvaguarda de la población italiana y del país.