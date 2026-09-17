Takaichi afronta su primera remodelación de Gobierno pero mantiene a ministros en puestos clave

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante una rueda de prensa en la Dieta japonesa. - POOL / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha abordado este jueves su primera remodelación de Gobierno desde que llegara al poder a finales del año pasado, si bien carteras clave como Exteriores, Defensa o Finanzas seguirán en manos de los mismos ministros.

El principal cambio se produce en el Ministerio del Interior, donde sale Yoshimasa Hayashi, aliado del ex primer ministro Fumio Kishida, y asumirá el cargo Hisayuki Fujii. Medios japoneses apuntan a que Hayashi, una vez relegado del Gobierno, podría intentar medirse a Takaichi en unas futuras elecciones internas en el Partido Liberal Democrático (PLD) previstas para finales del año que viene.

Otra cara nueva será la de Hiroshi Nakatsuka como nuevo ministro de Reforma Regulatoria, con quien Takaichi mete en su Ejecutivo a un miembro de otro partido, Asociación Japonesa de Innovación, un movimiento populista de derecha con tendencias libertarias que hasta ahora apoyaba desde fuera al Gobierno. Este movimiento busca consolidar la mayoría parlamentaria antes de afrontar una serie de reformas.

Asimismo, Yoshihiro Seki ha sido nombrado ministro de Educación y Kazuo Yana ministro de Agricultura. Otras novedades serán Hiroyoshi Sasagawa como ministro de Medio Ambiente, y Tatsunori Ibayashi como nuevo titular de Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo.

En cambio, la líder japonesa mantiene en sus puestos a otros pesos pesados del partido como el portavoz y secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, el ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, o el titular de Defensa, Shinjiro Koizumi, estos dos últimos cayeron ante Takaichi en los últimos comicios internos del partido tras la salida de Kishida.

Conserva su cargo la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, al igual que el ministro de Política Económica y Fiscal, Minoru Kiuchi, y la ministra de Seguridad Económica, Kimi Onoda. Katayama y Onoda son las dos únicas mujeres junto a la propia Takaichi que forman parte del gabinete de casi una veintena de ministros.