Los talibán abogan por aumentar la "coordinación" con Tayikistán tras los últimos ataques desde Afganistán

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas en Afganistán por los talibán tras hacerse con el poder en agosto de 2021 han expresado este martes su disposición a "reforzar la seguridad fronteriza" y aumentar la "coordinación" con Tayikistán, después de la muerte de cinco ciudadanos chinos en dos ataques perpetrados durante los últimos días contra territorio tayiko.

El ministro de Exteriores afgano, Amir Jan Mutaqi, ha trasladado a su homólogo tayiko, Sirajudin Mehredin, que los últimos ataques con "lamentables y condenables" y ha abogado por "investigaciones conjuntas" y por llevar a cabo "medidas conjuntas contra elementos malignos" sin especificar.

Asimismo, ha destacado que ambos países habían logrado recientemente "crear una atmósfera de confianza para una cooperación políticas y económica" y ha subrayado que "algunos círculos están intentando socavar esta tendencia positiva", según un comunicado publicado por la cartera afgana a través de su cuenta en la red social X.

Las autoridades de China han reclamado a Tayikistán que ponga en marcha "todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las empresas y los ciudadanos chinos" en el país, tras recomendar la semana pasada a sus ciudadanos que abandonaran las zonas situadas cerca de la frontera con Afganistán ante estos incidentes.