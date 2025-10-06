Los talibán confirman conversaciones con EEUU para reabrir sus embajadas en Washington y Kabul

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los talibán ha confirmado conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para reabrir sus respectivas embajadas en Washington y Kabul, cuatro años después de que los fundamentalistas afganos tomaran el poder, en medio del rechazo de una comunidad internacional que apuesta por cierto pragmatismo y templar esa postura.

"Se han mantenido negociaciones con Estados Unidos para reabrir la Embajada estadounidense en Kabul y la afgana en Washington", ha contado el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, informa la agencia Tolo News en su cuenta de Telegram.

Muyahid se ha referido también al interés de Estados Unidos por la base aérea de Bagran, situada cerca de Kabul y que durante 20 años de ocupación estadounidense fue su principal instalación militar, y ha subrayado que "los afganos nunca permitirán que sus tierras sean entregadas a otros bajo ninguna circunstancia".

En agosto, apenas un mes después de que Rusia certificara el reconocimiento de los talibán con la llegada de un nuevo embajador a Moscú, las autoridades afganas manifestaron públicamente su interés por normalizar relaciones con Washington.

Una de estas primeras señales de acercamiento tuvo lugar hace unas semanas, cuando el ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, recibió en Kabul al enviado especial de la Administración Donald Trump para negociar la liberación de presos estadounidenses en el exterior, Adam Boehler.

Aquel encuentro culminó a finales de septiembre con la liberación del ciudadano estadounidense Amir Amiri, detenido en Afganistán desde diciembre de 2024 aunque se desconoce por qué motivo.