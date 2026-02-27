Los talibán denuncian 19 civiles muertos y 26 heridos en ataques paquistaníes en Jost y Paktika

Archivo - Imagen de archivo de guerrilleros talibán en Kabul - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades talibán afganas han denunciado que los ataques aéreos desencadenados desde esta pasada madrugada por el Ejército paquistaní contra su territorio han dejado al menos 19 civiles muertos y 26 heridos solo en las provincias de Jost y Paktika.

El balance ha sido proporcionado por el portavoz adjunto de los talibán afganos, Hamdulá Fitrat, quien ha denunciado que la mayoría de las víctimas son "mujeres y niños".

"Rezamos para que todos los mártires alcancen el paraíso y por la pronta recuperación de los heridos", ha señalado en redes sociales.

Por su parte, el Ejército de Pakistán ha elevado este viernes a 297 los supuestos talibán y "terroristas" muertos en su oleada de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, en el marco de unos combates en la frontera que se habrían saldado con al menos doce militares fallecidos, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas.

El nuevo balance ha sido proporcionado por el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, que habla de 297 muertos, más de 450 heridos, 89 puestos de control destruidos, 18 puestos capturados, y 135 tanques y vehículos armados destruidos en 29 lugares de todo Afganistán.