Los talibán dicen que los afganos que trabajaron para fuerzas internacionales "no estarán en peligro"

Los insurgentes logran nuevos avances territoriales en una provincia en el oeste del país

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Los talibán han asegurado que todos aquellos afganos que trabajaron para las fuerzas internacionales estarán a salvo después de la retirada de las tropas extranjeras y han afirmado que no tienen motivos para abandonar el país centroasiático.

"Un gran número de afganos fueron engañados durante la ocupación de 20 años y trabajaron con las fuerzas extranjeras como intérpretes, guardias u otros cargos. Ahora, como las fuerzas extranjeras se están retirando de Afganistán, estos afganos buscan igualmente huir del país y tienen miedo", han dicho los insurgentes.

En su comunicado, firmado por el portavoz del grupo, Zabihulá Muyahid, han señalado que "el Emirato Islámico quiere informar a estas personas de que deben mostrar remordimiento por sus acciones pasado y que no deben participar en estas actividades en el futuro, dado que equivalen a traición contra el islam y el país".

Sin embargo, los talibán han recalcado que "nadie debe desertar del país" y han agregado que "nadie les perturbará". De hecho, ha pedido que "vuelvan a su vida normal y que, si tiene experiencia en cualquier campo, sirvan a su país". "No estarán en peligro por nuestra parte", han subrayado.

"Les vimos como nuestros enemigos cuando estaban directamente en las filas de nuestros enemigos, pero cuando abandonen las filas del enemigo y opten por vivir como afganos ordinarios en su patria, no tendrán ningún problema y no deben tener miedo", ha manifestado Muyahid en dicho comunicado, publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por ello, ha incidido en que estas personas "deben tener una vida tranquila en su propio país", si bien ha resaltado que "si usan el 'peligro' como una excusa para potenciar su falso caso de asilo, será su problema y no de los muyahidín del Emirato Islámico".

Diversos países, entre ellos Estados Unidos, tienen planes de reasentamiento para su personal local, con cerca de 18.000 solicitudes en este sentido en estos momentos en proceso de trámite en la Embajada estadounidense en Kabul, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Según los datos de la organización no gubernamental estadounidense No One Left Behind, cerca de 300 personas que trabajaron como personal local para el Ejército de Estados Unidos o sus familiares han muerto en ataques desde 2016.

NUEVOS AVANCES DE LOS TALIBÁN

Por otra parte, dos miembros de las fuerzas de seguridad y un civil han sido asesinados a tiros este lunes en Kabul, según ha confirmado la Policía de la ciudad en declaraciones concedidas a la cadena de televisión afgana Ariana.

Asimismo, los talibán se han hecho con el centro del distrito de Shahrak, en la provincia de Ghor (oeste), según el gobernador provincial, Abdulzahir Faiz Zada, quien ha resaltado que las fuerzas de seguridad han evacuado la zona para evitar víctimas civiles en los combates.

En otro orden de cosas, las fuerzas gubernamentales han abandonado el centro del distrito de Qaysar, en la provincia de Faryab (norte), tras varios días de combates con los insurgentes, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Las tropas gubernamentales se han replegado a una colina en una localidad cercana tras los enfrentamientos, incluido un atentado con coche bomba ejecutado durante la jornada del sábado contra la sede de la Policía que se saldó con varios muertos.

Fuentes citadas por la DPA han resaltado que cerca de un centenar de agentes han muerto, han resultado heridos o han sido capturados por los insurgentes durante los enfrentamientos, balance que no ha sido confirmado por las autoridades afganas.

Los consejeros provinciales Abdulmanan Qati y Fazel Haq Mohamadi han resaltado que el contingente que continúa resistiendo los embates de los talibán está integrado por un número reducido de agentes.

La noticia sobre los avances de los insurgentes ha llegado dos días después de que los talibán perpetraran un atentado con coche bomba contra un puesto de control que se saldó con la muerte de diez agentes, según la cadena de televisión afgana Tolo TV.

Afganistán se ha visto sumido en un incremento de la violencia a pesar del inicio en septiembre del proceso de conversaciones de paz entre el Gobierno y los talibán en la capital de Qatar, Doha, y en medio del repliegue de las tropas internacionales del país.

En este contexto, los talibán han logrado avances territoriales durante los últimos meses, lo que ha provocado preocupación ante la posible falta de capacidad de las fuerzas de seguridad afganas para hacerles frente, lo que podrían usar en su favor en las negociaciones de paz.