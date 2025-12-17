Tayikistán denuncia el asesinato de un niño tayiko en una escuela en Rusia por "odio étnico"

El presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, durante una reunión con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en Kirguistán (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Tayikistán ha convocado este miércoles al embajador de Rusia en Dusambé para protestar por el asesinato de un niño en un ataque perpetrado el martes en una escuela cerca de Moscú, un suceso que ha achacado al "odio étnico", tras confirmar que el menor era un ciudadano tayiko.
El Ministerio de Exteriores tayiko ha indicado en un comunicado que "condena firmemente" el ataque en la localidad de Gorki-2, en el distrito de Odintsovo, al tiempo que ha traslasdado sus "profundas condolencias" a la familia de la víctima, de diez años de edad.
El embajador ruso en Tayikistán, Semion Grigoriev, ha sido convocado para trasladar una petición a Moscú para "una investigación inmediata, objetiva e imparcial sobre este trágico incidente" con el objetivo de que "todos los implicados sean llevados ante la justicia".
Por su parte, el ministro del Interior de Tayikistán, Rahimzoda Ramazon, ha trasladado a su homólogo ruso, Vladimir Kolokoltsev, su preocupación por el suceso y ha afirmado que el mismo "podría servir como motivo a la incitación y provocación por parte de grupos nacionalistas radicales para cometer crímenes similares".
Las autoridades rusas han confirmado la detención del principal sospechoso, un adolescente de 15 años, mientras que medios rusos han apuntado a que el arrestado estaba suscrito a canales con contenido neonazis y había circulado entre sus compañeros de clase un documento con contenidos racistas.