Teherán tacha de "ilegal e injustificada" la decisión de EEUU de sancionar al embajador iraní en Líbano

Archivo - Bandera de Irán en una imagen de archivo - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han tildado este viernes de "ilegal e injustificada" la decisión adoptada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de imponer sanciones contra nueve personas, entre ellas el embajador de Irán en Líbano, Mohamad Reza Sheibani, a las cuales acusa de tratar de impedir el desarme del partido-milicia chií libanés Hezbolá, considerado por Washington como una organización terrorista.

"Irán ha condenado enérgicamente la medida ilegal e injustificada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar a Mohamad Reza Sheibani, embajador designado de la República Islámica de Irán en Beirut", ha recalcado el Ministerio de Exteriores de la República Islámica en un comunicado con relación a este diplomático que fue declarado a finales del pasado marzo 'persona non grata' y con orden de expulsión por parte de las autoridades libanesas.

Esta decisión, ha defendido la cartera, encarna un "ejemplo más" de la "rebelión y desprecio de la clase dirigente estadounidense hacia los principios establecidos del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Al hilo, la cartera de Exteriores iraní ha afeado las sanciones interpuestas contra "varios representantes de Hezbolá en el Parlamento libanés", agentes de seguridad del partido chií AMAL y contra "varios responsables militares y de seguridad libaneses".

Concretamente, los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro han sido cuatro miembros de Hezbolá: Mohamed Abdel Motaleb Fanich y tres de sus diputados en el Parlamento, Ibrahim al Musawi, Huseín al Hajj Hasán y Hasán Nizamedine Fadlallá. Este último ha dirigido la cadena de televisión Al Manar y ayudó a fundar la emisora Al Nur, ambos medios afines al grupo y sancionados por Estados Unidos.

A ellos se suman otros cuatro hombres de nacionalidad libanesa, dos de los cuales --Ahmad Asaad Baalbaki y Alí Ahmad Safawi-- son agentes de seguridad del partido chií AMAL, descrito por el Tesoro como "aliado político y socio de seguridad de Hezbolá". También lo hacen miembros de las Fuerzas Armadas libanesas: el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, el general de brigada Jatar Naser Eldín, y el responsable de Inteligencia del Ejército en Dahiyé --considerado bastión de Hezbolá en el sur de Beirut--, el coronel Samir Hamadi.

Al respecto, Teherán ha calificado esta decisión de "despreciable" y con el objetivo de "socavar la soberanía nacional de Líbano", así como de "sembrar la discordia en la sociedad libanesa". "Son una muestra de la continua complicidad de la Administración estadounidense con el régimen sionista agresor y ocupante en su actual agresión militar y en la perpetración de crímenes atroces contra Líbano", ha espetado.

En última instancia, la cúpula de poder iraní se ha mostrado "decidida" a "fortalecer sus relaciones amistosas e históricas" con Líbano "en diversos ámbitos y en consonancia con los intereses de ambas naciones".