Un terremoto de magnitud 5,8 sacude la isla indonesia de Flores tras el seísmo que dejó 53 fallecidos

Ubicación aproximada del terremoto - EUROPA PRESS

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala de Richter, sin provocar la emisión de alerta de tsunami, ha sacudido este lunes a la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, apenas unos días después de que la zona registrara un fuerte seísmo de magnitud 7,7 dejando un saldo de al menos 53 muertos.

Así lo ha confirmado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia, precisando que el epicentro se encuentra en el mar a 40 kilómetros al noreste de la regencia de Nagekeo, en el centro de la isla de Flores.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha informado del mismo terremoto en zona similar, situando la magnitud en 5,7 en la escala de Richter, a 48,9 kilómetros de profundidad y con su epicentro a unos 65 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Timur.

Cabe recordar que este sábado ha sido registrado otro terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter en Sumatra Septentrional, después del citado primer temblor en la isla de Flores, el cual se registró a 68 kilómetros de Ende.

Indonesia cuenta con un amplio historial de seísmos devastadores al ubicarse en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.