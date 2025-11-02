Un terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un potente terremoto de magnitud 6,3 ha sacudido la región de Samangán, en el norte de Afganistán, sin que por el momento haya información sobre daños personales o materiales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado de la magnitud del seísmo, que se produjo a las 21.29, hora peninsular española (0.59 horas en Afganistán).

El hipocentro estaría a 28 kilómetros de profundidad y el epicentro, a 22,5 kilómetros de la localidad de Julm, una ciudad de unos 65.000 habitantes.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán ha confirmado el corrimiento en "varias provincias" y lo estima en magnitud "más de 6". El epicentro estaría en el distrito de Najchir, en la provincia de Samangan, según esta fuente.

El pasado 31 de agosto más de 1.000 personas murieron en un terremoto en el noreste del país, según el balance de la Media Luna Roja de Afganistán.