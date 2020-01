'The New York Times' apoya a Elizabeth Warren y Amy Klobuchar como candidatas demócratas en las presidenciales

Publicado 20/01/2020 13:23:56 CET

WASHINGTON, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta Editorial del diario 'The New York Times' ha expresado por primera vez su respaldo a dos candidatos, las senadoras y aspirantes a la nominación demócrata Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, de cara a las elecciones presidenciales de 2020, en las que el actual mandatario del país, Donald Trump, se enfrentará a la reelección.

Tras más de doce horas de conversaciones con todos los aspirantes a la candidatura del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales, la Junta Editorial del prestigioso diario neoyorquino ha decidido hacer público su respaldo a Elizabeth Warren y a Amy Klobuchar, por considerarlas las "más efectivas defensoras" del enfoque "radical" y el enfoque "moderado" del Partido Demócrata frente a la apuesta política que representa Donald Trump. En los anteriores comicios, el diario respaldó la candidatura de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

"En el amanecer de 2020, algunas de las ideas más convincentes no emergen del centro sino del ala izquierda del Partido Demócrata. Esto es un testamento a la efectividad del caso que Bernie Sanders y la senadora Warren han hecho sobre lo que sufre el país", ha explicado la Junta Editorial del diario 'The New York Times'.

"Nos preocupamos por su rigidez ideológica y su extralimitación y podríamos dar marcha atrás en propuestas políticas concretas, como la nacionalización del sistema de seguros de salud y la despenalización de las fronteras, pero también estamos impactados por el hecho de que sus mensajes han sido mucho más efectivos en virtud del momento", ha señalado.

La Junta Editorial del diario estadounidense ha destacado que Warren es una "inteligente oradora", "habla con elegancia de cómo el sistema económico perjudica a todos salvo a los ricos estadounidenses" y ha acertado con su apuesta por "reescribir las reglas del poder" en Estados Unidos.

La Junta Editorial ha destacado de la senadora Amy Klobuchar que es la representante del ala moderada del Partido Demócrata. "La buena noticia es que Amy Klobuchar ha emergido como adalid del centro demócrata. Su visión va más allá de lo progresivo. Dada la polarización en Washington y otros lugares, la mejor oportunidad de poner en marcha planes progresistas podría llegar con una administración de Klobuchar", ha indicado.

El diario neoyorquino ha señalado que Klobuchar representa "la misma definición del carisma, la determinación y la perseverancia" de las personas del Medio Oeste de Estados Unidos. "Su largo mandato en el Senado y las credenciales bipartidistas harían de ella una conseguidora de acuerdos y una impulsora de la unión de las diferentes alas del partido y quizá de la nación", ha señalado.

Tras admitir que habrá personas "insatisfechas" por el hecho de que el periódico 'The New York Times' no apoye a un único candidato, decantándose entre centristas y progresistas, la Junta Editorial ha señalado que esa batalla debe librarse en "la esfera pública" y en la "privacidad de las urnas". "Ese es el mismo propósito de las primarias, poner a pruebas las estrategias e ideas que pueden galvanizar e inspirar al país", ha indicado.

La Junta Editorial del periódico estadounidense ha señalado que Donald Trump como candidato republicano representa la defensa del "nativismo blanco" y del "unilateralismo del América Primero" en el exterior, además de una "corrupción descarada", la escalada en "guerras culturales" y un "sistema judicial lleno de ideología", por lo que ha justificado su apuesta por Klobuchar y Warren para la carrera presidencial que se decidirá en noviembre de 2020.

"Klobuchar y Warren son ahora mismo las demócratas mejor preparadas para liderar ese debate. Que gane la mejor mujer", ha concluido.