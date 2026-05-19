Un tiroteo en una estación de autobuses de Egipto deja ocho muertos y cinco heridos

Archivo - Agentes de Policía se despliegan en El Cairo, Egipto - Europa Press/Contacto/Lionel Urman - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y cinco han resultado heridas en la ciudad de Asiut, en el centro de Egipto, después de que un hombre armado abriera fuego este lunes de forma indiscriminada en una concurrida estación de autobuses, siendo en última instancia abatido por la Policía tras ser descubierto en su huida y producirse un tiroteo.

El Ministerio del Interior egipcio ha confirmado que el incidente tuvo lugar este lunes cuando una persona que conducía un automóvil "disparó indiscriminadamente contra ciudadanos en la estación de autobuses de Abnub, en Asiut", dejando el citado balance de muertos y heridos.

"Las fuerzas de seguridad acudieron inmediatamente al lugar del incidente y lograron identificar al autor. Tras rastrearlo, se descubrió que había huido a un terreno agrícola dentro del distrito. Al percatarse de la aproximación de las fuerzas, se produjo un intercambio de disparos que resultó en su muerte", han señalado las autoridades de Egipto, que apuntan que el autor sufría "problemas de salud mental desde hacía algún tiempo y estaba recibiendo tratamiento en un hospital psiquiátrico de El Cairo".

En este sentido, han informado de que se han iniciado los procedimientos legales y la Fiscalía se ha hecho cargo de la investigación del incidente.