El TJUE condena a Polonia por cuestionar en el pasado su Tribunal Constitucional los principios de la UE

Archivo - La Gran Sala de vistas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo. - TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE - Archivo

BRUSELAS 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado este jueves a Polonia por cuestionar su Tribunal Constitucional los principios fundamentales de la Unión Europea, al sentenciar que las leyes comunitarias son incompatibles con el orden constitucional del país.

La Comisión Europea inició un procedimiento sancionador contra Polonia en diciembre de 2021 con el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno ultraconservador de Mateusz Morawiecki por sendas sentencias de julio y octubre de ese año en las que el Constitucional polaco desafiaban la primacía del Derecho comunitario.

En su análisis para decidir elevar el caso ante la Justicia europea en febrero de 2023, Bruselas argumentó que el Tribunal Constitucional polaco "ya no cumple las exigencias de un tribunal independiente e imparcial previamente establecido por la ley".

Ahora, el Alto Tribunal europeo estima íntegramente el recurso del Ejecutivo comunitario y confirma los incumplimientos de Polonia. En concreto, avisa de que el Estado miembro no puede invocar su identidad constitucional para no respetar valores comunes consagrados en el artículo 2 del Tratado de la UE, como son el Estado de derecho, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial.

En este sentido, la sentencia añade que estos valores constituyen el fundamento de la propia identidad de la Unión, a la que Polonia se ha adherido libremente. Tras la adhesión, dichos valores se concretan en obligaciones jurídicamente vinculantes de las que los Estados miembro no pueden exonerarse, según recalca la sentencia del TJUE.

Además, los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden determinar unilateralmente el alcance y los límites de las competencias atribuidas a la Unión.

Estas cuestiones implican necesariamente que se interprete el Derecho de la Unión y, en el sistema judicial de la Unión establecido en los Tratados, son competencia exclusiva de los tribunales de la Unión.