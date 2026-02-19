Toma posesión el nuevo gobierno búlgaro de Andrei Giurov con la promesa de "elecciones justas" el 19 de abril

AndreI GIurov, primer ministro de Bulgaria. - Europa Press/Contacto/Igor Lenkin

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del primer ministro búlgaro, Andrei Giurov, ha tomado posesión este jueves con la promesa de preparar unas "elecciones justas" para el 19 de abril, las octavas desde 2021, después de que las masivas movilizaciones de finales del año pasado provocaran la caída del gabinete de Rosen Zheliazkov.

"Declaro que yo personalmente y el gobierno interino asumimos la responsabilidad de preparar y celebrar elecciones justas", ha manifestado Giurov ante el Parlamento, desde donde se ha dirigido a todos aquellos búlgaros que esperan de este nuevo gabinete "responsabilidad de Estado" y "no promesas".

"No prometemos milagros, reformas en dos meses, puntos de inflexión históricos, pero tenemos la voluntad de gobernar honesta y de manera responsable en interés de los ciudadanos búlgaros y del Estado", ha remarcado el hasta hace unos días vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, informa el portal The Sofia Globe.

Las afirmaciones de Giurov responden así a las sospechas de fraude electoral que empañaron las elecciones anteriores en un país que transita por una profunda crisis política desde abril de 2021. Su gabinete se mantendrá de manera interina hasta que se forme un nuevo gobierno como resultado de las nuevas elecciones.

Giurov también ha puesto de relieve el compromiso de Bulgaria con la OTAN, la Unión Europea y Ucrania. "Bulgaria tiene un lugar entre los países democráticos (...) Creo firmemente que la democracia no es un eslogan, es la única respuesta eficaz a las crisis y las elecciones son la única salida legítima", ha expresado.

Además de garantizar unas elecciones limpias, el nuevo primer ministro ha señalado como prioridades la preparación de los presupuestos, la distribución justa de fondos, el pago de pensiones y otras prestaciones sociales a los más vulnerables y restablecer el funcionamiento normal de la Justicia.

En el nuevo gabinete destacan Stoil Tzitzelkov, como "vice primer ministro para unas elecciones justas"; Nadezhda Neinski, como ministras de Asuntos Exteriores, cargo que ya ocupó entre 1997 y 2001; y Atanas Zaprianov, al frente de la cartera de Defensa y único que conserva el cargo del gobierno anterior.