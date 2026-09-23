El TPI condena por crímenes contra la humanidad en RCA a un antiguo líder de la milicia Séléka

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MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha condenado este miércoles a un antiguo líder de la milicia Séléka por crímenes contra la humanidad cometidos en el marco del conflicto en República Centroafricana (RCA), en el marco de un proceso que arrancó en septiembre de 2022, cerca de un año después de que el hombre fuera entregado a la corte.

La Sala IV del TPI ha indicado que el acusado, Mahamat Said Abdel Kani, alias 'Mr. Said', es culpable de estos crímenes en el marco del conflicto, con lo que se convierte en el primer alto cargo del grupo, de mayoría musulmana, en ser condenado por sus actos durante la guerra en el país africano.

Abdel Kani, comandante de Séléka cuando los rebeldes derrocaron en 2013 al entonces presidente de RCA, François Bozizé, estaba acusado de crímenes contra la humanidad --encarcelamiento o privación grave de libertad, torturas, persecución, desapariciones forzosas y otros actos inhumanos--, así como de crímenes de guerra --tortura y trato cruel--.

La presidenta de la Sala IV, Miatta Maria Samba, ha afirmado durante la lectura del veredicto que el acusado y otros miembros de Séléka supervisaron agresiones y torturas a prisioneros a los que consideraban como leales a Bozizé, motivo por el que ha sido declarado culpable de crímenes de la humanidad, incluida persecución y tortura.

Así, ha manifestado que los milicianos de Séléka perpetraron ataques y saqueos contra partes de la población centroafricana a la que vinculaba con el expresidente, incluidas operaciones en zonas particulares y malos tratos y extorsión contra detenidas, unos actos que habrían tenido un patrón "sistemático".

Sin embargo, Abdel Kani ha sido absuelto de los crímenes de guerra que le habían sido imputados, dado que la época en la que supuestamente fueron perpetrados el conflicto ya había terminado. De esta forma, queda pendiente para otra sesión el anuncio de la sentencia contra el acusado.

Las atrocidades cometidas por los milicianos de Séléka derivaron en la creación de las milicias de autodefensa 'antibalaka', acusadas igualmente de abusos contra la población musulmana de RCA, en el marco de un conflicto de tintes religiosos en el país africano que dejó miles de muertos y cientos de miles de desplazados que llevaron a la Fiscalía del TPI a abrir una investigación.