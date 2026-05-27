El TPI fija para el 30 de noviembre el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte

Jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI) - TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL (TPI)

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La sala de primera instancia del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha fijado para el próximo 30 de noviembre el inicio del juicio contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, acusado por crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en relación a la operación 'guerra contra las drogas'.

La sala de primera instancia del TPI ha programado la apertura del juicio para el 30 de noviembre, un proceso en el que las 539 víctimas estarán representadas por tres abogados que actuarán como defensa unificada, mientras que el exmandatario ha elegido recientemente a Peter Haynes como su representante legal.

"Esta fecha ha sido fijada por la sala tras una conferencia sobre este asunto y otras cuestiones relacionadas con la preparación del juicio. La sala ha tomado nota de las alegaciones presentadas por la Fiscalía, la defensa y los representantes legales de las víctimas, así como del tiempo necesario para la divulgación de pruebas y demás documentación", ha indicado en un comunicado.

La sala de cuestiones preliminares I del TPI ya confirmó el pasado 23 de abril los cargos contra el expresidente filipino, que comprenden tres presuntos delitos de crímenes de lesa humanidad cometidos primero durante su mandato como alcalde de la ciudad de Dávao y luego como mandatario al frente del país.

Estos crímenes fueron presuntamente cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el contexto de la campaña 'guerra contra las drogas', que causó la muerte de miles de presuntos traficantes y consumidores de drogas.

Duterte fue entregado al TPI el 12 de marzo de 2025 tras ser arrestado por las autoridades filipinas en virtud de una orden de detención emitida días antes por la corte, un arresto que se produjo bajo el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr, perteneciente a una familia otrora aliada del exmandatario. Desde entonces, permanece entre rejas en el centro penitenciario del tribunal en Scheveningen, La Haya.