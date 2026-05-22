El TPI insta a Libia a intensificar su cooperación judicial en medio del caso contra un carcelero de Mitiga

Archivo - La fiscal adjunta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Nazhat Shameem - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La fiscal adjunta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Nazhat Shameem, ha instado a las autoridades de Libia a intensificar su cooperación judicial con la corte internacional en medio del caso contra Jaled el Hishri, miliciano libio acusado en La Haya de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por su papel como carcelero en la prisión de Mitiga.

"El nivel de cooperación de las autoridades libias no es uniforme. Si bien se han dado pasos importantes en algunos ámbitos, en otros se observa estancamiento, e incluso retroceso. Espero, en particular, que el impulso percibido esta semana en La Haya sirva de catalizador para una mayor cooperación y colaboración", ha indicado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de forma telemática.

Pese a ello, ha felicitado al presidente del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed al Menfi, así como al primer ministro libio, Abdul Hamid Dbeibé, "por la sólida cooperación y el apoyo brindados desde sus oficinas". Shameem también ha destacado la "importante labor" del embajador de Libia en Países Bajos, Zeiad Daghim.

"Es fundamental, en particular, que recibamos una mejor comunicación y una respuesta más contundente con respecto a la detención de los sospechosos que, según nuestra oficina, permanecen actualmente en Libia. No hacerlo representa una clara violación del mandato otorgado por este Consejo", ha argüido.

De esta forma, ha indicado que el trabajo conjunto del TPI y el Gobierno de Libia permitirá "reducir el margen para cometer atrocidades, exigir responsabilidades a los perpetradores y, por ende, fortalecer las bases para la estabilidad y la paz en Libia".

"Junto con nuestra sólida colaboración con la sociedad civil, esto representa una nueva coalición para la rendición de cuentas en Libia, en el marco jurídico establecido por la resolución 1970 (2011)", ha sentenciado ante el Consejo.

Con respecto al caso que involucra a El Hishri, ha detallado que el carcelero libio ha tenido que escuchar durante tres días "las voces de muchos libios directamente afectados por sus presuntos crímenes" y que pensaban que esos días ante el TPI nunca llegarían.

"Voces que hablaban de un sufrimiento profundo: de ser tiroteados y azotados, de estar suspendidos en el techo, arrastrados por sus cabellos, violados y golpeados hasta sangrar, de niños presenciando la violencia infligida a sus madres, y de esos mismos niños siendo golpeados, torturados, fusilados y violados", ha expresado.

Shameem ha afirmado que la cárcel de Mitiga --en la que migrantes negros eran "esclavizados, retenidos en condiciones deshumanizantes y sometidos a extrema violencia física, psicológica, sexual y reproductiva, incluida tortura"-- era un "sistema diseñado para infligir un dolor extremo, una humillación profunda y, en última instancia, destruir las vidas de los detenidos".

"A los responsables de presuntos crímenes contra el Estatuto de Roma en Libia, a quienes los perpetraron, a quienes los facilitaron y ordenaron, tenemos un mensaje simple: sepan que nuestra oficina sigue comprometida con la rendición de cuentas por sus actos", ha advertido.

El Hishri fue miembro de las milicias conocidas como la Fuerza de Disuasión (Rada), leales al Gobierno de unidad con sede en Trípoli, y uno de los funcionarios libios de mayor rango de la prisión de Mitiga donde se encontraban retenidos mujeres y niños.

En concreto, está acusado de un total de 17 delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2020. El Hishri fue arrestado el 16 de julio de 2025 por las autoridades de Alemania en virtud de una orden de arresto emitida bajo secreto de sumario por el TPI.

CRÍMENES CONTRA MIGRANTES

Por otro lado, ha aplaudido que la investigación con respecto a los crímenes contra migrantes del Cuerno de África en Libia avance a "un ritmo positivo" gracias a la "excelente colaboración con diversas autoridades nacionales", así como con sus socios de Europol.

"El 27 de enero de este año, Tewelde Goitom, ciudadano eritreo, fue condenado en un tribunal de distrito neerlandés a 20 años de prisión por tráfico de personas y extorsión a migrantes y refugiados en Libia. Un segundo acusado, Kidane Zakarias Habtemariam, acusado de delitos similares, ha sido extraditado recientemente de Emiratos Árabes Unidos a Países Bajos para ser juzgado", ha celebrado.

En este sentido, ha aplaudido que las normas "cobran vida" en tribunales neerlandeses para las víctimas libias. "Seguimos firmemente comprometidos con ampliar aún más el apoyo que brindamos a las autoridades nacionales en todas las situaciones abordadas por el TPI", ha expresado.