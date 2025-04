Archivo - Sede del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, Países Bajos. - VINCENT ISORE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Pide reenviar a una sala inferior la petición de Israel contra la jurisdicción de la corte para juzgar a ciudadanos israelíes

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha rechazado cancelar las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

En su fallo, publicado por el tribunal en su página web, ha señalado que "la petición del Estado de Israel para suspender las dos órdenes de arresto emitidas por la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI (...) queda rechazada por irrelevante", si bien ha pedido reenviar a una sala inferior la petición israelí contra la jurisdicción de la corte para juzgar a ciudadanos del país.

Tras ello, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha subrayado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que Israel "ha dicho desde el inicio que el TPI en La Haya no tiene y nunca tuvo jurisdicción para emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa".

"Israel no es miembro del TPI y no es parte del 'Estatuto de Roma'", ha recordado, al tiempo que ha incidido en que la decisión de la Sala de Apelaciones "ordena hacer lo que debió haber hecho desde el principio, adoptar una determinación en línea con su jurisdicción". "Sobre este asunto sólo hay una respuesta correcta: el tribunal no tiene jurisdicción sobre Israel. Las órdenes de arresto fueron emitidas ilegalmente. Son nulas e inválidas", ha apostillado.

El tribunal, que rechazó los recursos previos de Israel y dictaminó que tiene jurisdicción sobre el caso, afirmó que hay pruebas de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a los palestinos residentes en Gaza sin elementos "indispensables para su supervivencia", incluido el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria.

Así, los jueces creen que ambos pueden ser "penalmente responsables" del uso del hambre como método de guerra, así como de asesinatos, actos inhumanos y persecución, que entrarían dentro de la categoría de crimen contra la humanidad, aceptando así la petición de Khan para que se emitieran órdenes de arresto contra ellos.

La decisión supone que los países miembro del organismo deberían detener a Netanyahu y Gallant en caso de que se desplacen a su territorio, si bien varios Estados firmantes del Estatuto de Roma han afirmado ya que podrían no hacerlo, y de hecho Hungría recibió recientemente al primer ministro israelí sin proceder a su arresto, lo que ha provocado críticas a nivel internacional.