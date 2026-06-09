El TPI suspende a su fiscal jefe tras el proceso disciplinario por acusaciones sobre conducta sexual inapropiada

Archivo - El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, en una imagen de archivo. - MOHAMED KHIDIR / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha sido suspendido en su puesto tras la finalización de un proceso disciplinario abierto a raíz de acusaciones contra él por conducta sexual inapropiada, una decisión que quedará ahora en manos de la Asamblea de Estados Parte, órgano rector de la corte.

El TPI ha indicado en un comunicado que la Oficina de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Ruma ha aprobado por mayoría cualificada "suspender al fiscal en sus funciones, con efecto inmediato, hasta la decisión final de la Asamblea de Estados parte, como organismo competente para la toma de decisiones".

Así, ha decidido convocar una sesión especial "lo antes posible" para que el organismo pueda considerar el asunto, sin que por ahora haya una fecha asignada a tal fin, al tiempo que ha reseñado que "esta suspensión no es una indicación sobre el resultado final".

Por otra parte, ha manifestado que el análisis de la situación se ha fundamentado en un informe de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), "las pruebas subyacentes", "el asesoramiento de un panel 'ad hoc' de expertos judiciales" y "las deposiciones escritas".

"La decisión de la oficina y la documentación relacionada seguirán siendo confidenciales", ha subrayado el organismo, que ha reiterado además su petición al "respeto de la privacidad y los derechos de todas las partes involucradas, así como la integridad del proceso en curso".

Khan, un abogado británico, ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones contra él por parte de una empleada del TPI en la sede del tribunal en La Haya, que le llevaron en mayo de 2025 a reiterase temporalmente del cargo mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

El magistrado alegó entonces que tanto él como la corte son víctimas "de un amplio abanico de ataques y amenazas" por su labor judicial, que incluye las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Además, en febrero de 2025, Khan fue objeto de sanciones por parte de las autoridades de Estados Unidos en represalia por las medidas tomadas contra los mandatarios israelíes, bloqueando así sus bienes y activos y suspendiendo la entrada en el país norteamericano a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a sus familiares inmediatos.